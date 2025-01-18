В ночь на 22 декабря Александр Усик и Тайсон Фьюри сошлись во втором бою. Единогласным решением судей победу одержал украинец.

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Маккензи об уходе Фьюри

После реванша с Усиком "Цыганский король" объявил о завершении боксерской карьеры. Легенда считает, что два поражения от украинца полностью уничтожили Фьюри, пишет 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Каждое поражение причиняет боль, а здесь два и от одного человека. Не забывайте, что у Тайсона болезнь – биполярное расстройство и он не воспринимает реальность. Его избили очень убедительно в реванше,

– отметил Дюк Маккензи.

В частности он добавил, что при возможном третьем бою все равно победит украинец, поскольку уже знает как.

Напомним, что после реванша с Усиком появились слухи, что Тайсон Фьюри будет противостоять Энтони Джошуа или Владимиру Кличко.