В ніч на 22 грудня Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зійшлися у другому бою. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

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Маккензі про відхід Ф'юрі

Після реваншу з Усиком "Циганський король" оголосив про завершення боксерської кар'єри. Легенда вважає, що дві поразки від українця повністю знищили Ф'юрі, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut.

Кожна поразка завдає болю, а тут дві і від однієї людини. Не забувайте, що в Тайсона хвороба – біполярний розлад і він не сприймає реальність. Його побили дуже переконливо у реванші,

– зазначив Дюк Маккензі.

Зокрема він додав, що при можливому третьому бою всеодно переможе українець, оскільки вже знає як.

Нагадаємо, що після реваншу з Усиком з'явилися чутки, що Тайсон Ф'юрі протистоятиме Ентоні Джошуа або Володимиру Кличку.