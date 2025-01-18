Нещодавно Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Це сталося після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

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Як Атлас відреагував на рішення Ф'юрі

Легендарний тренер вважає, що британець ухвалив правильне рішення, це чудовий момент, щоб повісити рукавички на цвях.

Тайсон багато пережив, згадайте трилогію з Вайлдером, яка дуже багато у нього забрала. А перший бій з Усиком. Багато хто каже, що він забрав в Усика 12-й раунд, і він це зробив після дев'ятого раунду, де ледь не впав, це неймовірно,

– зазначив Тедді Атлас.

Він також додав, що, якщо Ф'юрі дійсно вирішив піти, то він може побажати йому тільки удачі і подякував за все.

Нагадаємо, що після поразки від Олександра Усика з'явилися чутки, що Тайсон Ф'юрі проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка.