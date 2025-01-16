Британський боксер Тайсон Ф'юрі нещодавно оголосив про завершення кар'єри. Деякі експерти припускаються думки, що "Циганський король" ще повернеться на ринг, пише 24 канал з посиланням на Boxing News.

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Заради чого повернеться Ф'юрі

Кабаєл сподівається на повернення "Циганського короля". Всі фанати хочуть побачити його поєдинок з Ентоні Джошуа.

Я сподіваюся, що Туркі Аль аш-Шейх влаштує це. Ф'юрі каже, що завершив кар'єру, але ж ви знаєте Тайсона. Він уже двічі йшов на пенсію, але коли цього разу він каже, що закінчує і хоче провести час із сім'єю, я його розумію,

– заявив Агіт Кабаєл.

Він також додав, що Ф'юрі досяг у боксі всього і завоював усі титули.

"Він завоював пояс WBC, забрав усі інші титули у бою з Кличком. Знаєте, заради чого він повернеться? Я думаю, що лише заради грошей", – додав Агіт Кабаєл.

Відзначимо, що в останніх двох боях Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику.