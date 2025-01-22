"Больше не вернется": журналист о возможном переходе Усика в крузервейт

Британский журналист Фил Джей прокомментировал возможное возвращение Александра Усика в крузервейт. Он считает, что украинец не сменит весовую категорию.

Ранее Александр Усик говорил, что хочет вернуться в крузервейт. Украинский боксер хотел снова попробовать стать абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории.

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Журналист об изменении весовой категории Усика

Британский журналист считает, что сейчас для Усика наиболее привлекательным вариантом является провести бой с победителем пары Паркер – Дюбуа и стать в третий раз абсолютным чемпионом мира.

Усику будет трудно спустить вес, чтобы вернуться в крузервейт, а даже если он сможет это сделать, то надо будет долго ждать, чтобы объединить все пояса. Ведь обладатели титулов Джек, Рамирес и Опетая уже имеют своих следующих соперников,

– сказал Джей.

Также он отметил, что следующим обязательным претендентом для Усика станет победитель боя Кабаел – Чжилей, которые проведут претендентский бой за титул WBC. Также его ждет и Кубрат Пулев от WBA.

"Наверное, последним вариантом для Усика является спуститься в весовую категорию бриджервейт и провести там бой за титул", – добавил Фил Джей.

Отметим, что следующим соперником Александра Усика может во второй раз стать Даниэль Дюбуа.