"Невозможно поставить точку": украинский боксер высказался о дальнейшей карьере Усика
- Игорь Шевадзуцкий высказал мнение, что Александру Усику стоит завершить карьеру на вершине.
- Усик победил Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей в Саудовской Аравии.
- Шевадзуцкий отметил, что Усик доказывает что-то больше себе, чем другим.
- Усик ранее победил Фьюри раздельным решением судей, отобрав у него титулы.
Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий высказал свое мнение относительно Александра Усика. Он также дал прогноз на его дальнейшую карьеру.
В ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.
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Что сказал Шевадзуцкий об Усике
Боксер отметил, что здравый смысл подсказывает, что Усику нужно пойти на вершине, как это делали великие боксеры, кем он и является, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express Украина.
Понимаете, что бокс – он в крови, в сердце. Для такого спортсмена, как Усик, невозможно поставить точку и уйти. Все зависит от того, какие цели преследует Саня. Вот и все. Он, в первую очередь, что-то доказывает не людям, а себе. При всех раскладах, какое бы он не принял решение, я только пожелаю ему успеха,
– сказал Игорь Шевадзуцкий.
Напомним, что в первом бою Александр Усик также одолел Тайсона Фьюри раздельным решением судей, отобрав у него титулы.