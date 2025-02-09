"Был бы дураком": тренер клуба Серии А прокомментировал заинтересованность Яремчуком

Главный тренер Венеции Эусебио Ди Франческо высказался относительно заинтересованности украинцем Романом Яремчуком. Он подтвердил эту информацию.

Не так давно появилась информация, что Венеция заинтересовалась в услугах Романа Яремчука. Итальянский клуб был готов сделать предложение Олимпиакосу по нападающему.

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Что сказал тренер о Яремчуке

Франческо подтвердил, что действительно была заинтересованность в услугах Романа, пишет 24 канал со ссылкой на сайт Альфреда Педуллы.

Что касается Шомуродова и Яремчука, то на эту тему уже высказался наш спортивный директор. И я был бы дураком, если бы сказал, что эти игроки мне не нравятся. Но все же мы пошли в другом направлении,

– сказал тренер Венеции.

Справка. В сезоне-2024/2025 Роман Яремчук сыграл 19 матчей за Олимпиакос, в которых забил 2 гола.

Отметим, что сейчас Венеция находится на 19-й позиции в турнирной таблице Серии А и близка к вылету в низший дивизион.