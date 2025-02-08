Сегодня, 8 февраля, в Польше состоялся 20-й тур Экстраклясы сезона-2024/2025. В одном из матчей Ракув сыграл против ГКС Катовице, сообщает 24 канал.

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Кочергин отдал ассист

Владислав Кочергин, выступающий за Ракув, отметился результативной передачей в игре против ГКС Катовице. Украинский хавбек ассистировал Ивану Лопесу на 54-й минуте поединка чемпионата Польши.

В итоге Кочергин помог команде сравнять счет. К сожалению, ассиста Владислава не хватило для положительного результата, ведь Ракув впоследствии пропустил второй раз и проиграл ГКС Катовице со счетом 1:2.

Видеообзор матча Ракув – ГКС Катовице:

Отметим, что в текущей кампании Владислав Кочергин провел 21 матч за Ракув во всех турнирах. Украинский полузащитник имеет в своем активе четыре забитых мяча и три результативных передачи.