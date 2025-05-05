26 апреля в Испании состоялся финал Кубка Короля 2024-2025. В его рамках Барселона одолела Реал со счетом 3:2.

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Анчелотти разговаривал с Луниным

В стартовом составе на финал Кубка Испании вышел Тибо Курта.

Анчелотти решил подбодрить Андрея Лунина и объяснил ему, почему решил выпустить в финальном матче Тибо Куртуа, пишет 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

Сейчас украинский голкипер почти не выходит в стартовом составе команды и ищет себе клуб, где сможет иметь регулярную игровую практику.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 4 раза отстоял "на ноль".

Отметим, что в услугах украинца заинтересованы в Турции и Англии.