26 квітня в Іспанії відбувся фінал Кубка Короля 2024-2025. В його межах Барселона здолала Реал з рахунком 3:2.

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Анчелотті розмовляв з Луніним

У стартовому складі на фінал Кубка Іспанії вийшов Тібо Курта.

Анчелотті вирішив підбадьорити Андрія Луніна та пояснив йому, чому вирішив випустити у фінальному матчі Тібо Куртуа, пише 24 канал з посиланням на DefensaCentral.

Наразі український голкіпер майже не виходить у стартовому складі команди та шукає собі клуб, де зможе мати регулярну ігрову практику.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів і 4 рази відстояв "на нуль".

Відзначимо, що у послугах українця зацікавлені в Туреччині та Англії.