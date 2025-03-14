"Сейчас не время": тренер Ромы защитил Довбыка после вылета из Лиги Европы
- Клаудио Раньери защитил Артема Довбыка после вылета Ромы из Лиги Европы от Атлетика.
- Раньери подчеркнул, что команда выигрывает и проигрывает вместе, доволен игрой и планирует обсудить ошибки внутри команды.
- Артем Довбык в сезоне-2024/2025 сыграл 37 матчей за Рому, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.
- Следующий матч Рома сыграет в Серии А против Кальяри.
Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался о вылете команды из Лиги Европы. Он стал на защиту Артема Довбика.
В четверг, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В одном из них Атлетик одолел Рому со счетом 3:1.
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Что сказал Раньери о вылете
Наставник сказал, что сейчас не время говорить, что кто-то мог сделать больше, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Ромы.
Мы – команда. Мы побеждаем вместе, мы проигрываем тоже вместе, все 26 игроков. Я доволен тем, как мы сыграли. Если что-то было не так, мы обсудим это внутри коллектив,
– сказал Клаудио Раньери.
Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 37 матчей за Рому, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.
Отметим, что следующий матч Рома сыграет в Серии А против Кальяри.