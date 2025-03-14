У четвер, 13 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. В одному з них Атлетік здолав Рому з рахунком 3:1.

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Що сказав Раньєрі про виліт

Наставник сказав, що зараз не час говорити, що хтось міг зробити більше, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Роми.

Ми – команда. Ми перемагаємо разом, ми програємо теж разом, усі 26 гравців. Я задоволений тим, як ми зіграли. Якщо щось було не так, ми обговоримо це всередині колектив,

– сказав Клаудіо Раньєрі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 37 матчів за Рому, у яких забив 14 голів та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що наступний матч Рома зіграє в Серії А проти Кальярі.