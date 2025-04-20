Летом 2024 года Артем Довбик перешел из Жироны в Рому. За это время игрок не смог отличиться стабильностью в клубе.

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Что сказал легенда о Довбыке

Итальянский футболист отметил, что украинец ему нравится и он оставил бы его в Роме. Он также считает, что ему нужен еще один нападающий рядом, пишет 24 канал со ссылкой на Il Romanista.

Де Росси сказал мне, что он – сильный парень, что он обеспечивает глубину, что имеет силу. Поэтому я оставил бы его. По моему мнению, он может прогрессировать дальше,

– сказал Лука Тони.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 42 матча за Рому, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Отметим, что следующее противостояние Рома сыграет с Интером в рамках Серии А. Матч состоится в субботу, 26 апреля.