Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. За цей час гравець не зміг відзначитися стабільністю у клубі.
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Що сказав легенда про Довбика
Італійський футболіст зазначив, що українець йому подобається і він лишив би його в Ромі. Він також вважає, що йому потрібен ще один нападник поряд, пише 24 канал з посиланням на Il Romanista.
Де Россі сказав мені, що він – сильний хлопець, що він забезпечує глибину, що має силу. Тому я залишив би його. На мою думку, він може прогресувати далі,
– сказав Лука Тоні.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 42 матчі за Рому, у яких забив 16 голів та віддав 4 результативних передачі.
Відзначимо, що наступне протистояння Рома зіграє з Інтером в межах Серії А. Матч відбудеться у суботу, 26 квітня.