Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. За цей час гравець не зміг відзначитися стабільністю у клубі.

Читайте також Рома здобула чергову перемогу в Серії А та наблизилась до зони Ліги чемпіонів: як зіграв Довбик

Що сказав легенда про Довбика

Італійський футболіст зазначив, що українець йому подобається і він лишив би його в Ромі. Він також вважає, що йому потрібен ще один нападник поряд, пише 24 канал з посиланням на Il Romanista.

Де Россі сказав мені, що він – сильний хлопець, що він забезпечує глибину, що має силу. Тому я залишив би його. На мою думку, він може прогресувати далі,

– сказав Лука Тоні.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 42 матчі за Рому, у яких забив 16 голів та віддав 4 результативних передачі.

Відзначимо, що наступне протистояння Рома зіграє з Інтером в межах Серії А. Матч відбудеться у суботу, 26 квітня.