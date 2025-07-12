Главный тренер Сток Сити Марк Робинс впервые высказался о переходе Максима Таловерова. Он оценил игру украинца за предыдущий клуб, пишет 24 Канал со ссылкой на Stoke-on-Trent Live.

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Робинс о Таловерове

Тренер отметил, что Максим тот игрок, который не скрывает своих эмоций.

Он очень талантлив и может быть настолько хорошим, насколько захочет, потому что у него есть все необходимые качества. Я с нетерпением жду начала работы с ним, и она уже началась. Он действительно хороший спортсмен,

– сказал Марк Робинс.

Справка. В сезоне-2024/2025 Максим Таловеров сыграл 13 матчей за Плимут, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Отметим, что Сток Сити прошлый сезон завершил на 18 месте турнирной таблицы Чемпионшипа, набрав 51 зачетный балл.