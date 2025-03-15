"Является важным для меня": тренер Жироны высказался о Цыганкове

Накануне противостояния с Валенсией главный тренер Мичел Санчес высказал свое мнение о Викторе Цыганкове. Он назвал хорошие стороны украинца.

В субботу, 15 марта, состоится матч между Жироной и Валенсией в рамках 28-го тура Ла Лиги. Накануне противостояния Мичел Санчес высказался о своих подопечных, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

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Что сказал Мичел о Цыганкове

Наставник отметил, что Асприлья – очень сильный игрок, но реальность такова, что на его позиции играет Виктор.

Виктор является очень важным футболистом для меня и будет продолжать выходить в старте. Было бы невероятно объединить этих двух игроков, но пока я не имею ответа на вопрос. Цыганков умеет смещаться в центр, это его преимущество. Я доверяю Асприлье, но пока не могу гарантировать ему место в старте,

– отметил Мичел Санчес.

Справка. В сезоне-2024/2025 Виктор Цыганков сыграл 21 матч за Жирону, в которых забил два гола и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что матч против Валенсии начнется в 22:00 по киевскому времени.