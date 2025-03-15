У суботу, 15 березня, відбудеться матч між Жироною та Валенсією в межах 28-го туру Ла Ліги. Напередодні протистояння Мічел Санчес висловився про своїх підопічних, пише 24 канал з посиланням на AS.

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Що сказав Мічел про Циганкова

Наставник зазначив, що Аспрілья – дуже сильний гравець, але реальність така, що на його позиції грає Віктор.

Віктор є дуже важливим футболістом для мене і продовжуватиме виходити у старті. Було б неймовірно об'єднати цих двох гравців, але поки що я не маю відповіді на запитання. Циганков вміє зміщуватися в центр, це його перевага. Я довіряю Аспрільї, але поки не можу гарантувати йому місце у старті,

– зазначив Мічел Санчес.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Віктор Циганков зіграв 21 матч за Жирону, у яких забив два голи та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що матч проти Валенсії розпочнеться о 22:00 за київським часом.