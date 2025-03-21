В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.

Читайте также Досадное падение: Конопля получил травму в матче против Бельгии

Что сказал Ребров о матче

Наставник отметил игру Алексея Гуцуляка. Он отметил, что видел, как тот настроен к игре, поэтому он и вышел на поле. Он пошел очень агрессивно в отбор, забрал мяч. Этот гол был очень важным, переломным, он очень сильно помог команде, пишет 24 канал со ссылкой на УАФ.

Мы добавили в желании, в высоком прессинге, внесли определенные коррективы. Это противостояние состоит из двух матчей. Во втором тайме нам многое удалось. Я очень доволен тем, что ребята получили уверенность после первой игры,

– сказал Сергей Ребров.

Также он поблагодарил белольщиков за поддержку.

"Я благодарен всем болельщикам, которые пришли. Они поддерживали команду, благодаря им мы переломили ход встречи. Мы очень благодарны. Вы сами слышали, как все поддерживали ВСУ и нашу сборную", – добавил Сергей Ребров.

Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.