Известный инсайдер пролил свет на будущее Реброва в сборной Украины: при каком условии уйдет тренер
- Будущее Сергея Реброва как тренера сборной Украины зависит от результатов двух следующих матчей отбора на ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.
- Игорь Бурбас сообщил, что Ребров уйдет в отставку, если в октябре поймет, что сборная Украины потеряла шансы попасть на чемпионат мира.
Уже в октябре сборную Украины по футболу ждут еще два матча отбора на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва сыграет против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).
Украина неудачно стартовала в квалификации на Мундиаль, что привезло к обсуждениям относительно возможного увольнения Сергея Реброва из сборной. Известный инсайдер Игорь Бурбас рассказал, в каком случае Сергей Станиславович покинет бразды правления главного тренера "сине-желтых", передает 24 Канал.
Вот это да Ребров пригласил встречу с Зеленским после провала сборной Украины: будет ли увольнение тренера
При какой ситуации Ребров уйдет из сборной Украины?
По его информации, как раз от двух следующих матчей отбора будет зависеть будущее Реброва в национальной команде. Сейчас вся концентрация Реброва сосредоточена на формировании списка игроков, которых он вызовет на октябрьские игры отбора на ЧМ-2026.
Поскольку, по моей информации, по состоянию на сейчас Ребров придерживается такой позиции – если он в октябре понимает, что шансов дальше у сборной Украины выйти на чемпионат мира нет, он жмет руку и прощается со сборной. Если он сохраняет шансы, выигрывает матчи, насколько я понимаю, он дальше поведет сборную на ноябрьские матчи цепляться за эти шансы,
– рассказал Бурбас.
Напомним, что Украина в двух первых турах проиграла Франции (0:2) и расписала неожиданную мировую 1:1 с Азербайджаном. Команда Реброва с 1 баллом идет на 3-м месте в группе D, которую прогнозируемо возглавила сборная Франции (6 очков). Второй идет Исландия (3 пункта), а замыкает квартет Азербайджан (1 балл).
Следующий матч против Исландии станет для украинцев выездным. Зато с азербайджанцами сыграют дома. Оба поединка начнутся в 21:45 по Киеву.
Что известно об эпопее с возможным уходом Реброва из сборной Украины?
- Ранее стало известно, что украинским наставником интересуется Панатинаикос. Вроде бы Ребров является главной целью греческого клуба.
- В то же время Сергей Станиславович опроверг этот интерес и заверил, что не ищет запасного варианта, кроме работы в сборной.
- Также были слухи, что преемником Реброва в сборной Украины может стать динамовское сердце Олег Лужный.
- Впоследствии издание SDNA сообщило, что президент УАФ Андрей Шевченко категорически против увольнения Реброва. Он верит, что Сергей Станиславович выведет Украину на Мундиаль и поможет ему это сделать.