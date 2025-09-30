Уже в октябре сборную Украины по футболу ждут еще два матча отбора на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва сыграет против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Украина неудачно стартовала в квалификации на Мундиаль, что привезло к обсуждениям относительно возможного увольнения Сергея Реброва из сборной. Известный инсайдер Игорь Бурбас рассказал, в каком случае Сергей Станиславович покинет бразды правления главного тренера "сине-желтых", передает 24 Канал.

При какой ситуации Ребров уйдет из сборной Украины?

По его информации, как раз от двух следующих матчей отбора будет зависеть будущее Реброва в национальной команде. Сейчас вся концентрация Реброва сосредоточена на формировании списка игроков, которых он вызовет на октябрьские игры отбора на ЧМ-2026.

Поскольку, по моей информации, по состоянию на сейчас Ребров придерживается такой позиции – если он в октябре понимает, что шансов дальше у сборной Украины выйти на чемпионат мира нет, он жмет руку и прощается со сборной. Если он сохраняет шансы, выигрывает матчи, насколько я понимаю, он дальше поведет сборную на ноябрьские матчи цепляться за эти шансы,

– рассказал Бурбас.

Напомним, что Украина в двух первых турах проиграла Франции (0:2) и расписала неожиданную мировую 1:1 с Азербайджаном. Команда Реброва с 1 баллом идет на 3-м месте в группе D, которую прогнозируемо возглавила сборная Франции (6 очков). Второй идет Исландия (3 пункта), а замыкает квартет Азербайджан (1 балл).

Следующий матч против Исландии станет для украинцев выездным. Зато с азербайджанцами сыграют дома. Оба поединка начнутся в 21:45 по Киеву.

Что известно об эпопее с возможным уходом Реброва из сборной Украины?