"Сауды не заплатят": известный боксер о будущем Усика
Латвийский боксер Майрис Бриедис спрогнозировал будущее Александра Усика. Он считает, что украинец вслед за Тайсоном Фьюри завершит карьеру.
Недавно Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Это произошло после двух поражений подряд от Александра Усика.
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Комментарий Бриедиса относительно будущего Усика
Латвиец считает, что украинец покинет бокс вслед за "Цыганским королем", пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.
Что ждет Александра? Я думаю, он завершит карьеру, как это сделал Фьюри. Саудиты вряд ли заплатят ему уже большие деньги,
– сказал латвийский боксер.
Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на реванш с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще неизвестно, состоится ли противостояние.