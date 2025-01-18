"Сауды не заплатят": известный боксер о будущем Усика

Латвийский боксер Майрис Бриедис спрогнозировал будущее Александра Усика. Он считает, что украинец вслед за Тайсоном Фьюри завершит карьеру.

Недавно Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Это произошло после двух поражений подряд от Александра Усика.

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Комментарий Бриедиса относительно будущего Усика

Латвиец считает, что украинец покинет бокс вслед за "Цыганским королем", пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.

Что ждет Александра? Я думаю, он завершит карьеру, как это сделал Фьюри. Саудиты вряд ли заплатят ему уже большие деньги,

– сказал латвийский боксер.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на реванш с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще неизвестно, состоится ли противостояние.