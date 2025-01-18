Нещодавно Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Це сталося після двох поразок поспіль від Олександра Усика.

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Коментар Брієдіса щодо майбутнього Усика

Латвієць вважає, що українець покине бокс вслід за "Циганським королем", пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

Що чекає на Олександра? Я думаю, він завершить кар'єру, як це зробив Ф'юрі. Саудити навряд чи заплатять йому вже великі гроші,

– сказав латвійський боксер.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на реванш з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще невідомо, чи протистояння відбудеться.