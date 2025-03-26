Вита Семеренко попала на первый подиум после годичной дисквалификации
- Вита Семеренко завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Украины по биатлону после годичной дисквалификации.
- Победу в гонке одержали представители Харьковщины Любовь Кипяченкова и Степан Кинаш.
- Семеренко вернулась к соревнованиям после отстранения за пропуск трех допинг-тестов, которое продолжалось до 20 марта 2025 года.
В Буковеле начались соревнования мартовской части чемпионата Украины по биатлону. В первый день разыграли комплекты наград в одиночной смешанной эстафете.
На старт одиночного микста вышла 21 команда. В гонке приняла участие олимпийская чемпионка Вита Семеренко, которая в паре с Богданом Борковским представляли Сумскую область, пишет 24 Канал.
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Успешное выступление Виты Семеренко
Победу в одиночной смешанной эстафете праздновали представители Харьковщины – Любовь Кипяченкова и Степан Кинаш. Они на 32,9 секунды опередили вторую команду Харьковской области (Оксана Коваленко и Александр Пономаренко).
"Бронзу" завоевали Вита Семеренко и Богдан Борковский из Сумской области. Они отстали от победителей эстафеты на 49,2 секунды.
Чемпионат Украины 2025. Одиночная смешанная эстафета
- 1. Харьковская область 1 (Любовь Кипяченкова/Степан Кинаш) 51:34,1
- 2. Харьковская область 2 (Оксана Коваленко/Александр Пономаренко) +32,9
- 3. Сумская область 2 (Вита Семеренко/Богдан Борковский) +49,2
Отметим, что для Виты Семеренко эта гонка стала первой с 2023 года. Олимпийская чемпионка отбыла годичную дисквалификацию, которую получила за пропуск трех допинг-тестов. Отстранение продолжалось до 20 марта 2025 года.
В четверг, 27 марта, программу чемпионата Украины по биатлону продолжат суперспринты. Спортсмены команды А, которые принимали участие в Кубке мира, должны присоединиться к соревнованиям в личных гонках.