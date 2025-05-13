"Китайский гигант" намерен драться с бывшим чемпионом мира, который дважды проиграл Усику

Чжан Чжилей появился в медийном пространстве, отметив, что не планирует завершать карьеру. "Китайский гигант" хочет продолжать выступления в профессиональном боксе.

42-летний ветеран хевивейта назвал желаемого соперника. Китайский боксер не против подраться с бывшим чемпионом мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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С кем хочет драться Чжилей

Опытный Чжан Чжилей хочет драться против Энтони Джошуа. "Китайскому гиганту" все равно, когда и где проводить бой, если британский боксер согласится встретиться с ним в ринге.

42-летний боксер заявил, что о его противостоянии с Эй Джеем говорили годами. Однако, к сожалению, поединок между двумя звездами хевивейта так и не состоялся.

Моя мечта еще не осуществлена. Я все еще двигаюсь к ней. Я все еще на пути к тому, чтобы стать лучшим чемпионом мира. Я в шаге от этой цели,

– сказал Чжилей.

Напомним, что Чжан Чжилей последний раз дрался в феврале этого года. "Китайский гигант" уступил немцу Агит Кабаелу в поединке за титул временного чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.

Энтони Джошуа в последнем поединке встречался с Даниэлем Дюбуа в 2024 году. Эй Джей проиграл "Динамиту" техническим нокаутом в пятом раунде боя за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте.