42-річний ветеран хевівейту назвав бажаного суперника. Китайський боксер не проти побитись з колишнім чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Читайте також Відчуваю себе новою людиною, – про мотивацію реваншу з Усиком

З ким хоче битись Чжилей

Досвідчений Чжан Чжилей хоче битись проти Ентоні Джошуа. "Китайському гіганту" все одно, коли та де проводити бій, якщо британський боксер погодиться зустрітись з ним у рингу.

42-річний боксер заявив, що про його протистояння з Ей Джеєм говорили роками. Проте, на жаль, поєдинок між двома зірками хевівейту так і не відбувся.

Моя мрія ще не здійснена. Я все ще рухаюсь до неї. Я все ще на шляху до того, щоб стати найкращим чемпіоном світу. Я за крок від цієї мети,

– сказав Чжилей.

Нагадаємо, що Чжан Чжилей востаннє бився у лютому цього року. "Китайський гігант" поступився німцю Агіт Кабаєлу у поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у надважкій вазі.

Ентоні Джошуа в останньому поєдинку зустрічався з Даніелем Дюбуа у 2024 році. Ей Джей програв "Динаміту" технічним нокаутом у п'ятому раунді бою за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті.