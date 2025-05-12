Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Як Дюбуа пояснив свою мотивацію

Боксер спочатку зізнався, що було дуже прикро знятися з бою проти Паркера. Не тільки для нього, але й для всієї команди, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Це був депресивний період, але зараз ми тут, у нас нова мета. Вдома нам навіть краще, так, були проблеми, але зараз я тримаю все під контролем,

– сказав Даніель Дюбуа.

Він також сказав, що багато чого пішло проти нього в тій боротьбі.

"Вона закінчилася так, як закінчилася, ви ж бачили, але я повернувся і відчуваю себе новою людиною. Весь цей досвід спонукав мене до успіху та вдосконалення. Я б’юся, щоб виправити минуле і розвіяти всі суперечності"? – додав Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.