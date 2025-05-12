Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Как Дюбуа объяснил свою мотивацию

Боксер сначала признался, что было очень обидно сняться с боя против Паркера. Не только для него, но и для всей команды, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

Это был депрессивный период, но сейчас мы здесь, у нас новая цель. Дома нам даже лучше, да, были проблемы, но сейчас я держу все под контролем,

– сказал Даниэль Дюбуа.

Он также сказал, что многое пошло против него в той борьбе.

"Она закончилась так, как закончилась, вы же видели, но я вернулся и чувствую себя новым человеком. Весь этот опыт побудил меня к успеху и совершенствованию. Я дерусь, чтобы исправить прошлое и развеять все противоречия"? – добавил Даниэль Дюбуа.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.