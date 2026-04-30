Цыганков может кардинально сменить карьеру – его связывают с местом, где уже есть украинцы
Атакующий полузащитник испанской Жироны Виктор Цыганков может покинуть Ла Лигу в следующее трансферное окно. Летом украинца ожидают в Турции.
Журналисты турецкого издания Fotomac сообщили, что украинец может оказаться в местной Суперлиге уже в ближайшее время. Речь идет об интересе со стороны Трабзонспора.
К теме Официально: стал известен первый соперник сборной Украины после отставки Реброва
Что пишут о потенциальном трансфере?
По информации инсайдеров, руководители клуба из города Трабзон планируют пополнить фланги команды исполнителями из группы атаки. В шортлист вероятных кандидатов попал и вингер Жироны.
В то же время, источник не указывает, контактировал ли турецкий клуб с представителями Ла Лиги и в какую сумму мог бы обойтись вероятный трансфер.
Кто еще из украинцев связан Трабзонспором?
В течение апреля чаще в мировых СМИ шла речь о переезде в этот турецкий клуб другого полузащитника сборной Украины – 32-летнего игрока итальянского Дженоа Руслана Малиновского. В частности, об этом в соцсети X писал ведущий инсайдер Фабрисио Романо.
Также в Трабзонспоре уже есть солидное украинское представительство – Арсений Батагов и Александр Зубков. Недавно Зубков поделился приятными впечатлениями от жизни в Турции. А вот Батагов переживает сложный период – ему может потребоваться операция.
Как складывается сезон для Цыганкова?
- В кампании 2025/26 украинец провел 29 матчей за каталонский клуб: семь голов и четыре результативные передачи.
- За пять туров до завершения Жирона занимает 15 место в Ла Лиге. Каталонцы могут как вылететь, так и подняться в зону еврокубков.
- От европейских соревнований команду Цыганкова отделяют шесть очков. Преимущество над зоной вылета – четыре зачетных балла. Transfermarkt оценивает Виктора в 15 миллионов евро.