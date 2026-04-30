Цыганков может кардинально сменить карьеру – его связывают с местом, где уже есть украинцы

Атакующий полузащитник испанской Жироны Виктор Цыганков может покинуть Ла Лигу в следующее трансферное окно. Летом украинца ожидают в Турции.

Журналисты турецкого издания Fotomac сообщили, что украинец может оказаться в местной Суперлиге уже в ближайшее время. Речь идет об интересе со стороны Трабзонспора.

Что пишут о потенциальном трансфере?

По информации инсайдеров, руководители клуба из города Трабзон планируют пополнить фланги команды исполнителями из группы атаки. В шортлист вероятных кандидатов попал и вингер Жироны.

В то же время, источник не указывает, контактировал ли турецкий клуб с представителями Ла Лиги и в какую сумму мог бы обойтись вероятный трансфер.

Кто еще из украинцев связан Трабзонспором?

В течение апреля чаще в мировых СМИ шла речь о переезде в этот турецкий клуб другого полузащитника сборной Украины – 32-летнего игрока итальянского Дженоа Руслана Малиновского. В частности, об этом в соцсети X писал ведущий инсайдер Фабрисио Романо.

Также в Трабзонспоре уже есть солидное украинское представительство – Арсений Батагов и Александр Зубков. Недавно Зубков поделился приятными впечатлениями от жизни в Турции. А вот Батагов переживает сложный период – ему может потребоваться операция.

Как складывается сезон для Цыганкова?