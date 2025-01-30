Ястремская эффектно пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Австрии: видеообзор игры

В четверг, 30 января, проходят матчи 1/8 финала турнира серии WTA 500 в Линце. Открыл программу игрового дня поединок между Даяной Ястремской и Антонией Ружич.

Даяна Ястремская – Антония Ружич 2:0 (7:5, 6:1)

Это было первое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось чуть больше, чем полтора часа и закончилось уверенной победой украинки, сообщает 24 Канал.

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Первый сет начался с брейка представительницы Хорватии. Она имела преимущество 4:2 и тройной брейк-поинт, однако не смогла ни один из них реализовать.

После этого одесситка перехватила инициативу и сделала яркий камбэк. Ястремская защитила все свои подачи, а сама записала в актив два брейка – 7:5.

В начале второй партии соперницы обменялись брейками. Однако в дальнейшем интриги в поединке не было, ведь Даяна отдала всего три розыгрыша до конца игры и ярко закрыла матч со счетом 6:1.

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Немного статистики. Даяна Ястремская сделала три эйса при семи двойных ошибках, реализовала 5 из 12 брейк-поинтов и выиграла 8 из 10 геймов на своей подаче. Баланс очков – 76:55 в пользу украинки.

Отметим, что в следующем круге соперницей Даяны Ястремской станет экс-третья ракетка мира Мария Саккари. Игра состоится 31 января.