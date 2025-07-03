В карьере 25-летней украинской теннисистки не были взлеты и падения. Даяна Ястремская, которая с ранних лет уже побеждала опытных соперниц, пережила допинговый скандал, завоевывала трофеи и начала отношения с бойцом ММА, сообщает 24 Канал.

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Краткая биография Даяны Ястремской: как познакомилась с теннисом

Даяна Ястремская родилась 15 мая 2000 года в Одессе. Свою дорогу в теннисе начала строить, когда ей исполнилось 5 лет. Была история, что Даяна впервые увидела корты в местном парке. С тех пор и заинтересовалась теннисом. На корт Ястремскую привел ее дедушка Иван.

Хотя в детстве девочка занималась другими видами спорта, но остановила свой выбор на теннисе.



Юная Даяна Ястремская / Фото из инстаграма теннисистки

Первыми наставниками юной украинской теннисистки были Эдуард Макаров, Виктория и Валерий Кутузовы и Жан-Рене Лиснар.

Уже в 7-летнем возрасте Ястремская открыла счет своим наградам, выиграв первый детский титул. Когда Даяне исполнилось 12 лет, она стала вице-чемпионкой престижного детского турнира Junior Orange Bowl, который состоялся в США. Была чемпионкой Украины в категории до 12 лет.

Дебют среди взрослых и первый титул

25 февраля 2015-го года Ястремская дебютировала на взрослом уровне. Даяна вылетела во втором круге турнира ITF в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Тогда Даяна заработала свои первые 196 долларов и первое очко в мировой рейтинг.

В марте 2016-го года юная украинская теннисистка завоевала свой дебютный трофей. Даяна торжествовала на 25-тысячнике в Бразилии. В финальном матче Ястремская переиграла француженку Ализе Лим.



Первый титул Ястремской на взрослом уровне / Фото из инстаграма Даяны

Достижения и высокие выступления Даяны Ястремской

В 2016-м году Даяна добралась до финалов Уимблдона (одиночный) и Australian Open (парный разряд). К сожалению, в обоих матчах украинка проиграла. В Лондоне в одиночном разряде она уступила россиянке Анастасии Потаповой, а в парном – дуэту Анна Калинина (Россия) / Тереза Мигаликова (Чехия).

Семь раз доходила до финалов WTA в одиночном разряде. В них украинка завоевала три трофея (в 2018-м в Гонконге и два в Таиланде и Франции в 2019-м).

Имеет отрицательный опыт в финале парного разряда. В Вере-2019 Ястремская в паре с латвийкой Еленой Остапенко проиграла американской паре София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.

Имеет за своей спиной победы над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга WTA.

Допинг-скандал с теннисисткой

В 2020-м году появилась весть, которая шокировала теннисное сообщество – Даяна Ястремская попала в допинговый скандал. В организме теннисистки нашли местеролон.

Украинка подавала апелляции в ITF и Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Впоследствии стало известно, что это вещество попало в организм Даяны через секс. Перед сдачей допингового теста у Ястремской была близость с мужчиной. Украинская теннисистка призналась, что не знала сам о факте употребления парнем препарата, который содержит местеролон. Идентичные показания дал парень.

Также украинская теннисистка прошла тест полиграф. После чего пришли к выводу, что Даяна ни разу не принимала запрещенных веществ.

В июне 2021-го Ястремскую признали невиновной и позволили вернуться к соревнованиям.



Даяна Ястремская / Фото Getty Images

Сколько заработала Ястремская и выступления в 2025 году

В текущем году Даяна заработала более 716 тысяч долларов призовых. Зато за всю теннисную карьеру Ястремская заработала призовых в виде 5,4 миллиона долларов.

По состоянию на 3 июля 2025-го украинка является 42-й ракеткой мира. Не получила ни одного трофея в текущем сезоне, 23 победных матча и 14 поражений.

Ее самой высокой позицией в рейтинге WTA является 21-я строчка. Всего в своей карьере Ястремская завоевала три кубка, оформив 257 побед при 185-ти поражениях.

1 июля Даяна стартовала в основной сетке Уимблдона-2025. Уже в первом круге Ястремская создала одну из сенсаций, переиграв в двух сетах 2-ю ракетку мира Коко Гофф из США (7:6, 6:1).

3 июля украинская теннисистка сыграет на Уимблдоне против "нейтральной" россиянки Анастасии Захаровой.

Личная жизнь теннисистки

Лишь недавно украинская теннисистка раскрыла детали своей личной жизни. Ястремская встречается с парнем по имени Давид, который родом из родной для теннисистки Одессы. Избранник Даяны – боец смешанных единоборств (ММА), он побеждал во всех шести проведенных поединках и выступает в среднем весе.

Мы познакомились еще несколько лет назад, но наши отношения начались в прошлом году. Его зовут Давид. Он родом из Одессы, моложе меня, но это заметно только в паспорте – по характеру и уверенности он настоящий боец,

– рассказала Ястремская.

Избранник Даяны Ястремской / Фото из инстаграма теннисистки

За ее личной и спортивной жизнью следит в инстаграме, в котором опубликовала уже 354 поста, более 221 тысячи пользователей. Зато теннисистка подписана только на 66 человек.