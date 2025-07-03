У кар'єрі 25-річної української тенісистки не були взлети і падіння. Даяна Ястремська, яка із ранніх років вже перемагала досвідченіших суперниць, пережила допінговий скандал, завойовувала трофеї та розпочала стосунки із бійцем ММА, повідомляє 24 Канал.

Варто дізнатись Ястремська на Вімблдоні здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі: топ-5 тріумфів українки

Коротка біографія Даяни Ястремської: як познайомилась із тенісом

Даяна Ястремська народилась 15 травня 2000 року в Одесі. Свою дорогу у тенісі почала будувати, коли їй виповнилось 5 років. Була історія, що Даяна вперше побачила корти у місцевому парку. Відтоді й зацікавилась тенісом. На корт Ястремську привів її дідусь Іван.

Хоча у дитинстві дівчинка займалась іншими видами спорту, але зупинила свій вибір на тенісі.



Юна Даяна Ястремська / Фото з інстаграму тенісистки

Першими наставниками юної української тенісистки були Едуард Макаров, Вікторія та Валерій Кутузови та Жан-Рене Ліснар.

Вже у 7-річному віці Ястремська відкрила лік своїм нагородам, вигравши перший дитячий титул. Коли Даяні виповнилось 12 років, вона стала віцечемпіонкою престижного дитячого турніру Junior Orange Bowl, який відбувся у США. Була чемпіонкою України у категорії до 12 років.

Дебют серед дорослих та перший титул

25 лютого 2015-го року Ястремська дебютувала на дорослому рівні. Даяна вилетіла у другому колі турніру ITF у Шарм-еш-Шейху (Єгипет). Тоді Даяна заробила свої перші 196 доларів та перше очко у світовий рейтинг.

У березні 2016-го року юна українська тенісистка завоювала свій дебютний трофей. Даяна тріумфувала на 25-тисячнику у Бразилії. У фінальному матчі Ястремська переграла француженку Алізе Лім.



Перший титул Ястремської на дорослому рівні / Фото з інстаграму Даяни

Досягнення та високі виступи Даяни Ястремської

У 2016-му році Даяна дісталась до фіналів Вімблдона (одиночний) та Australian Open (парний розряд). На жаль, в обидвох матчах українка програла. У Лондоні в одиночному розряді вона поступилась росіянці Анастасії Потаповій, а у парному – дуету Анна Калініна (Росія) / Тереза Мігалікова (Чехія).

Сім разів доходила до фіналів WTA в одиночному розряді. У них українка завоювала три трофеї (у 2018-му в Гонконгу та два у Таїланді та Франції у 2019-му).

Має негативний досвід у фіналі парного розряду. У Вері-2019 Ястремська у парі із латвійкою Оленою Остапенко програла американській парі Софія Кенін / Бетані Маттек-Сендс.

Має за своєю спиною перемоги над тенісистками із топ-10 світового рейтингу WTA.

Допінг-скандал із тенісисткою

У 2020-му році з'явилась звістка, яка шокувала тенісну спільноту – Даяна Ястремська потрапила у допінговий скандал. В організмі тенісистки знайшли местеролон.

Українка подавала апеляції в ITF та Спортивний арбітражний суд у Лозанні.

Згодом стало відомо, що ця речовина потрапила в організм Даяни через секс. Перед зданням допінгового тесту у Ястремської була близькість із чоловіком. Українська тенісистка зізналась, що не знала сам про факт вживання хлопцем препарату, який містить местеролон. Ідентичні свідчення дав хлопець.

Також українська тенісистка пройшла тест поліграф. Після чого прийшли до висновку, що Даяна жодного разу не приймала заборонених речовин.

У червні 2021-го Ястремську визнали невинною та дозволили повернутись до змагань.



Даяна Ястремська / Фото Getty Images

Скільки заробила Ястремська та виступи у 2025

У поточному році Даяна заробила понад 716 тисяч доларів призових. Натомість за усю тенісну кар'єру Ястремська заробила призових у вигляді 5,4 мільйона доларів.

Станом на 3 липня 2025-го українка є 42-ю ракеткою світу. Не здобула жодного трофея у поточному сезоні, 23 переможні матчі та 14 поразок.

Її найвищою позицією у рейтингу WTA є 21-ша сходинка. Загалом у своїй кар'єрі Ястремська завоювала три кубки, оформивши 257 звитяг при 185-ти поразках.

1 липня Даяна стартувала в основній сітці Вімблдону-2025. Вже у першому колі Ястремська створила одну із сенсацій, перегравши у двох сетах 2-гу ракетку світу Коко Гофф із США (7:6, 6:1).

3 липня українська тенісистка зіграє на Вімблдоні проти "нейтральної" росіянки Анастасії Захарової.

Особисте життя тенісистки

Лише нещодавно українська тенісистка розкрила деталі свого особистого життя. Ястремська зустрічається із хлопцем на ім'я Давид, який родом із рідної для тенісистки Одеси. Обранець Даяни – боєць змішаних єдиноборств (ММА), він перемагав в усіх шести проведених поєдинках та виступає у середній вазі.

Ми познайомилися ще кілька років тому, але наші стосунки почалися торік. Його звати Давид. Він родом з Одеси, молодший за мене, але це помітно лише в паспорті – за характером і впевненістю він справжній боєць,

– розповіла Ястремська.

Обранець Даяни Ястремської / Фото з інстаграму тенісистки

За її особистим та спортивним життям стежить в інстаграмі, у якому опублікувала вже 354 пости, понад 221 тисяча користувачів. Натомість тенісистка підписана лише на 66 людей.