Дальше в ОАЭ без украинок: Ястремская дала бой Швёнтек, но не смогла сотворить сенсацию

В среду, 19 февраля, проходят поединки 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дубае. В одном из них Даяна Ястремская играла со второй ракеткой мира Игой Швёнтек.

Даяна Ястремская – Ига Швёнтек 0:2 (5:7, 0:6)

Это было второе очное противостояние между теннисистками. В нем польская теннисистка смогла взять реванш за поражение в 2019 году и восстановила паритет в истории встреч, сообщает 24 Канал.

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Стартовые пять геймов соперницы выигрывали на своих подачах, после чего состоялась серия из четырех подряд брейков. При счете 4:5 Даяна смогла отыграть два сетбола и наконец догнала свою звездную соперницу.

К сожалению, выйти вперед после этого уроженке Одессы не удалось. Она выиграла лишь один розыгрыш в двух следующих геймах, в итоге – 5:7.

Во второй партии интриги уже не было. Украинка после трех геймов брала медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом. Повреждение не позволяло демонстрировать свой максимум, Ястремская, хоть и доиграла матч до конца, но проиграла "всухую" – 0:6.

Статистика. Матч длился чуть больше, чем полтора часа. За это время Даяна Ястремская сделала один эйс при двух двойных ошибках, реализовала два из трех брейк-поинтов и выиграла 3 из 9 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 41:67.

Отметим, что в четвертьфинале Ига Швёнтек сыграет против победительницы пары Мирра Андреева – Пейтон Стернс.