Ястремская сотворила сенсацию в Ноттингеме: украинка впервые вышла в финал турнира WTA

Даяна Ястремская успешно выступает на травяном турнире в Ноттингеме (Англия). Украинская теннисистка впервые за свою карьеру пробилась в полуфинал соревнований серии WTA.

Даяна Ястремская – Магда Линетт 2:0 (6:4, 6:4)

В субботу, 21 июня, Даяна Ястремская встретилась с Магдой Линетт в 1/2 финала WTA 250. Это была шестая встреча теннисисток в карьеру – общий счет 4:1 в пользу украинки, сообщает 24 канал.

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Результат матча Ястремская – Линетт

Даяна Ястремская хорошо начала матч, навязав свою игру Магде Линетт. Польская теннисистка оказала сопротивление, но все равно первый сет завершился со счетом 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Во второй партии Ястремская почти закрыла матч против Линетт, но из-за погодных условий матч был прерван. Перед остановкой звездная украинская теннисистка вела в счете – 4:1.

Впоследствии дождь прекратился, а матч был возобновлен. Польская теннисистка добавила после перерыва, забрав два гейма. Даяна Ястремская смогла собраться с силами и одолела соперницу со счетом 6:4.

Статистика матча. Даяна Ястремская выполнила 5 эйсов и допустила 1 двойную ошибку. Тогда как Магда Линетт совершила 2 двойные ошибки и сделала 3 подачи навылет.

В итоге Даяна Ястремская закрыла матч – 2:0. Таким образом украинская теннисистка сыграет в первом в карьере финале турнира серии WTA.

Видеообзор матча Ястремская – Линетт

В решающем матче Даяна Ястремская сыграет против победительницы матча Маккартни Кесслер – Ребекка Шрамкова. Вторая финалистка определится сегодня 21 июня – начало игры примерно в 15:35 по киевскому времени.

Напомним, что в 1/8 финал WTA 250 Даяна Ястремская победила Лейлу Фернандес, победительницу US Open-2021.