Украинская теннисистка надела полупрозрачное платье для прогулки в Монако

Теннисистка Даяна Ястремская покорила публику в Монако. Третья ракетка Украины появилась в одном из районов княжества в роскошном вечернем образе.

Спортсменка на собственной странице в инстаграме опубликовала эффектное видео. Ястремская прогулялась по улицам Монте-Карло в необычном платье, сообщает 24 канал.

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Невероятная Даяна Ястремская

Для своего роскошного образа Даяна Ястремская выбрала стильное полупрозрачное платье с глубоким декольте и высоким разрезом, а также большим количеством блестящих стразов.

Эффектное видео с участием украинской теннисистки было снято возле одного из отелей Монте-Карло. Даяна попозировала перед камерой на фоне дорогих автомобилей и изысканной архитектуры.

Ястремская прогулялась в полупрозрачном платье:

Напомним, что ранее Даяна Ястремская отпраздновала 25-летие в компании звездных Дарьи Билодид и Марты Костюк.