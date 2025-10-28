Сделка с Богом: легенда Барсы выбрал неожиданное место работы после обвинения в изнасиловании

Легендарный защитник каталонской Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес нашел себе неожиданную деятельность после футбольной карьеры. Экс-футболист заключил соглашение с Богом.

После пребывания за решеткой Дани Алвес кардинально изменил свою жизнь. Бывшая звезда испанской Барселоны стал проповедником в евангелической церкви Элим в Жироне, пишет 24 Канал со ссылкой на AS.

Чем начал заниматься Дани Алвес?

После заключения по делу о сексуальном насилии над молодой девушкой в одном из ночных клубов Барселоны Алвес углубился в религию. В своих соцсетях Дани активно показывает свою любовь к Богу. Бывший 42-летний футболист рассказал, как Бог помог ему в худший период его жизни.

Вы должны иметь веру в Бога. Я – доказательство этого. Я заключил сделку с Богом. Посреди турбулентности, посреди бури всегда есть посланник божий. И этот посланник в худший момент моей жизни подобрал меня и привел в церковь, в путешествие. И сегодня я в этом путешествии благодаря ему,

– проповедовал Алвес на одной из служб в церкви.

В его профиле в инстаграме Алвес назвал себя учеником Иисуса Христа.



Религиозное био Алвеса / Скриншот из инстаграма Дани

Что известно о скандальных делах Дани Альвеса?