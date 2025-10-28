Укр Рус
Sport News 24 Футбол Угода з Богом: легенда Барси обрав несподіване місце роботи після звинувачення у зґвалтуванні
28 октября, 10:47
3

Сделка с Богом: легенда Барсы выбрал неожиданное место работы после обвинения в изнасиловании

София Кулай
Основные тезисы
  • Дани Алвес, после обвинения в изнасиловании, стал проповедником в евангелической церкви Элим в Жироне.
  • Он заявил, что соглашение с Богом помогло ему пережить худший период его жизни.

Легендарный защитник каталонской Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес нашел себе неожиданную деятельность после футбольной карьеры. Экс-футболист заключил соглашение с Богом.

После пребывания за решеткой Дани Алвес кардинально изменил свою жизнь. Бывшая звезда испанской Барселоны стал проповедником в евангелической церкви Элим в Жироне, пишет 24 Канал со ссылкой на AS.

Вот это да Моуринью взорвался из-за безответственности сборной Украины и УАФ: касается ли это Судакова

Чем начал заниматься Дани Алвес?

После заключения по делу о сексуальном насилии над молодой девушкой в одном из ночных клубов Барселоны Алвес углубился в религию. В своих соцсетях Дани активно показывает свою любовь к Богу. Бывший 42-летний футболист рассказал, как Бог помог ему в худший период его жизни.

Вы должны иметь веру в Бога. Я – доказательство этого. Я заключил сделку с Богом. Посреди турбулентности, посреди бури всегда есть посланник божий. И этот посланник в худший момент моей жизни подобрал меня и привел в церковь, в путешествие. И сегодня я в этом путешествии благодаря ему,
– проповедовал Алвес на одной из служб в церкви.

В его профиле в инстаграме Алвес назвал себя учеником Иисуса Христа.


Религиозное био Алвеса / Скриншот из инстаграма Дани

Что известно о скандальных делах Дани Альвеса?

  • В феврале прошлого года Алвеса осудили на 4,5 года заключения по обвинению в изнасиловании в ночном клубе Барселоны.

  • Дани подал апелляцию и вышел на свободу под залог в размере один миллион евро во время рассмотрения дела.

  • В марте его оправдали по этому делу.

  • Напомним, что Дани Алвес закончил футбольную карьеру в январе 2023 года. Его последним клубом стал мексиканский Пумас. Также бразилец является настоящей легендой Барселоны. Как сообщает портал Transfermarkt, Алвес провел за каталонцев 408 матчей (22 гола и 105 результативных передач).