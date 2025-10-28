Угода з Богом: легенда Барси обрав несподіване місце роботи після звинувачення у зґвалтуванні

Легендарний захисник каталонської Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес знайшов собі несподівану діяльність після футбольної кар'єри. Ексфутболіст уклав угоду із Богом.

Після перебування за ґратами Дані Алвес кардинально змінив своє життя. Колишня зірка іспанської Барселони став проповідником у євангелійській церкві Елім у Жироні, пише 24 Канал із посиланням на AS.

Чим почав займатись Дані Алвес?

Після ув'язнення у справі щодо сексуального насильства над молодою дівчиною в одному із нічних клубів Барселони Алвес заглибився у релігію. У своїх соцмережах Дані активно показує свою любов до Бога. Колишній 42-річний футболіст розповів, як Бог допоміг йому у найгірший період його життя.

Ви повинні мати віру у Бога. Я – доказ цього. Я уклав угоду з Богом. Посеред турбулентності, посеред бурі завжди є посланець божий. І цей посланець у найгірший момент мого життя підібрав мене та привів до церкви, у подорож. І сьогодні я у цій подорожі завдяки йому,

– проповідав Алвес на одній зі служб у церкві.

У його профілі в інстаграмі Алвес назвав себе учнем Ісуса Христа.



Релігійне біо Алвеса / Скриншот із інстаграму Дані

Що відомо про скандальні справи Дані Альвеса?