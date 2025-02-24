Пушечный гол украинца, поигравшего за сборную, спас команду от поражения: феноменальное видео

В рамках 21-го тура словацкой Суперлиги состоялся матч между Тренчин и Слован Братислава. Даниил Игнатенко помог команде взяли один балл.

Даниил Игнатенко начал матч со скамейки запасных, выйдя на футбольное поле лишь на 81-й минуте игры. Украинец заменил Роберта Мака, пишет 24 Канал.

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Спасительный гол от украинца

Уже через две минуты Игнатенко стал автором яркого гола с дальней дистанции. Даниил разрядил свою пушку и спас Слован Братислава от поражения. Ведь до этого гости минимально уступали Тренчину 1:0.

Именно гол Игнатенко стал последним в матче и зафиксировал ничью 1:1.

Видео гола Игнатенко

Для Даниила этот гол стал вторым в футболке Слована в 19-ти проведенных матчах.

На 89-й минуте Игнатенко отметился еще желтой карточкой, которая стала для него уже седьмой в текущем сезоне-2024/2025. Напомним, что украинский полузащитник выступает за Слован с сентября прошлого года, когда перебрался из французского Бордо.

К слову, Слован после этой мировой набрал уже 49 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу словацкой Суперлиги. Уже 1 марта клуб Игнатенко примет в следующем туре лиги Спартак Трнава.