Особенно отмечают, что на турнире в Нагое сумоист, известный под псевдонимом Аонисики Арата, выступал после травмы. В то же время, это означает, что он еще не раскрыл полный свой потенциал, пишет 24 Канал .

Что сказали о триумфе Явгусишина на Nagoya Basho

Впечатляющее выступление украинца прокомментировал бывший министр образования и спорта и министр сельского хозяйства Японии Ошима Томомори.

По словам экс-чиновника и многолетнего депутата японского парламента, Аонисики "поднялся на вершину, несмотря на травму, и продемонстрировал стиль борьбы, достойный похвалы". Томомори также отметил, что "даже по телевизору чувствовалась его несокрушимая решительность".

При этом чиновник надеется, что украинцу быстро удастся восстановиться от повреждения полностью, что позволит ему драться еще сильнее и "сделает его телосложение еще более сбалансированным".

Почему комментарий бывшего министра так важен

Томомори не просто является представителем политической элиты Японии – он возглавляет Консультативный комитет по йококдзуну. То есть именно этот человек оказывает влияние на присвоение сумоистам почетного звания, к которому так стремится Даниил Явгусишин.

Украинец сейчас есть озеки, это второй по силе ранг в сумо. Для того чтобы стать первым в истории украинским йокодзуной, ему нужно победить на еще двух подряд соревнованиях после Nagoya Basho .