Сумоист из Украины, выступающий под псевдонимом Аонишики Арата, стал триумфатором соревнований в Нагое. О выступлении 22-летнего спортсмена рассказывает 24 Канал .

Что сделал Даниил Явгусишин

Молодой спортсмен удачно выступил в основном турнире соревнований Nagoya basho, который завершил с 12 победами. Однако, в последний день этой части он уступил Атамифуджи.

Судьба титула решалась в плей-офф с участием трех спортсменов, где Евгусишин одержал две решающие победы. 22-летний сумоист вернул себе второй самый высокий ранг в сумо – одзеки. Его Даниил временно потерял весной, когда сначала неудачно выступил, а затем пропустил соревнование из-за травмы.

Это уже не первый подобный успех для нашего земляка. Кубок Императора Даниил Явгусишин завоевал в ноябре 2025-го и в январе 2026 года.

Что дальше для Аонишики

Теперь, чтобы получить статус йокодзуны, самое высокое в сумо, украинцу нужно победить еще в двух подряд соревнованиях.

Следующим турниром для Аонишики Араты станет Aki basho, пройдет в Токио с 13 по 27 сентября. Отметим, что звание йокодзуны раньше не получал никто из сумоистов, причастных к Украине.