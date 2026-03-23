Явгусишин вызывает восхищение поклонников спорта и одновременно – критику из-за отсутствия четких заявлений о войне в Украине. 24 Канал собрал самые интересные факты об украинском озэки, который может стать первым европейским йокодзуной.

Как Явгусишин начал заниматься сумо?

Удивительно, но Даниил оказался в спорте, который принесет ему популярность и уважение миллионов, почти случайно. В семилетнем возрасте в Виннице он занимался дзюдо и как-то задержался в зале дольше, потому что мама опаздывала. Там он увидел тренировки сумоистов – и это решило всю его дальнейшую судьбу.

Чего Явгусишин достиг на европейском уровне?

Как пишет Википедия, в 2019 году Даниил уже стал одним из лучших сумоистов не только в Украине, но и во всей Европе. Именно тогда он одержал победу на европейском первенстве в Талинне, а также стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

Как Явгусишин оказался в Японии?

Как пишет CNN, Явгусишин выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Его родители стали беженцами в Германии, а сам Даниил решил ехать навстречу мечте в Японию.

Там благодаря знакомству с капитаном клуба сумо Аратой Яманакой Явгусишин смог начать тренировки в университете в Кобе, не имея статуса студента. Имя друга он почтил, выбирая себе сикону, то есть сценическое имя. В псевдониме также есть первая часть, Аонисики, которая означает "синяя парча". Синий – это один из цветов украинского флага, а парча является символом чести и благородства, а также спокойствия.

В чем феномен Аонисики?

Как отмечает Associated Press, украинец демонстрирует невероятный темп роста и уже достиг титула озэки, который означает принадлежность к элите бойцов. Явгусишин лишь второй украинец, который стал известным сумоистом в Японии после Сергея Соколовского, но уже претендует на то, чтобы стать первым в истории европейцем, который достигнет статуса мастера-йокодзуны.

В коллекции Аонисики уже есть два Кубка императора, добытые фактически с разницей в два месяца.

Почему Аонисики критикуют на Родине?

Даниил Явгусишин имеет большое внимание прессы, его украинское происхождение часто отмечается, но многие комментаторы в соцсетях обращают внимание на то, что сам спортсмен не говорит об Украине в интервью и не доносит до мира тот месседж, который транслируют другие известные украинцы – Элина Свитолина, Александр Усик и другие.

В то же время в защиту Аонисики говорят о том, что его карьера находится лишь на этапе становления, а в мире сумо не принято делать акцент на социальных и политических вопросах.