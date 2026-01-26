Явгусишин пообщался с журналистами после победы на Hatsu Basho. Об этом сообщает News.ntv.co.jp.

Данило сказал, что после просмотра его выступлений все больше людей интересуются сумо, и это ему действительно приятно.

Он также рассказал, что родители были в восторге от его достижения. По его словам, они получили много сообщений от знакомых, и даже те, кто раньше не интересовался сумо, начали обращаться к ним.

На вопрос журналиста, что он бы хотел поесть, он ответил, что во время турнира редко выходит из дома и обычно избегает фаст-фуда и жареных блюд. Однако сейчас ему очень хочется съесть что-то не совсем полезное для здоровья. Этот ответ вызвал улыбки среди присутствующих в зале.

Как Авгусишину получить новый ранг?

Чтобы стать йокозуной, необходимо выиграть два турнира подряд в ранге озэки. Таким образом, если Даниил победит на мартовском гранд-турнире в Осаке, он получит право претендовать на повышение до наивысшего ранга.

Также стоит отметить, что Аонишики получил ранг озэки после своей победы на турнире Kyushu 2025. Для этого ему понадобилось всего 14 турниров в профессиональных лигах сумо с момента дебюта в шестом по рангу дивизионе.

Даниил Явгусишин – лидер украинского сумо