Уроженец Винницы Даниил Явгусишин стал победителем престижного турнира Kyushu Basho в Японии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyodo News.

Как выиграл украинец?

Украинец выступает в Японии под псевдонимом "Аонисики". Соревнования проходили с 9 по 23 ноября в японской Фукуоке. Кроме Явгусишина, участие в соревновании принимал еще один спортсмен из Украины Сергей Соколовский под псевдонимом "Сиси Масаро".

Все участники соревнования проводили по 15 схваток. В них Явгусишин одержал 12 побед и вышел соревноваться в чемпионском плейоф с представителем Монголии под именем "Хосьорю Томокацу".

В поединке за чемпионство "Аонисики" одержал победу благодаря броску соперника сзади, применив окуринаге. Это позволило Даниилу в четвертый раз стать чемпионом башьо и получить Кубок Императора. Ранее сообщалось, что Даниил хочет отказаться от гражданства Украины.

Что известно о Данииле Явгусишине?