Уродженець Вінниці Данило Явгусишин став переможцем престижного турніру Kyushu Basho в Японії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyodo News.

До теми Українка вперше в історії здобула "золото" на Євро зі спортивної аеробіки

Як виграв українець?

Українець виступає в Японії під псевдонімом "Аонісікі". Змагання тривало з 9 по 23 листопада в японській Фукуоці. Окрім Явгусишина, участь у змаганні брав ще один спортсмен з України Сергій Соколовський під псевдонімом "Сісі Масаро".

Всі учасники змагання проводили по 15 сутичок. В них Явгусишин здобув 12 перемог і вийшов змагатися у чемпіонському плейоф з представником Монголії під ім'ям "Хосьорю Томокацу".

В поєдинку за чемпіонство "Аонісікі" здобув перемогу завдяки кидку суперника ззаду, застосувавши окурінаге. Це дозволило Данилові вчетверте стати чемпіоном башьо та здобути Кубок Імператора. Раніше повідомлялось, що Данило хоче відмовитися від громадянства України.

Що відомо про Данила Явгусишина?