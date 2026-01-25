Он подходил к последнему дню соревнований с результатом 11:3. Такой показатель также имел Сакутаро Атамифуджи, информирует 24 Канал.

Как Явгусишин торжествовал на Hatsu Basho?

Оба спортсмена выиграли свои 15-е схватки. Сначала японец победил Сейю Ошоуми, чем обеспечил себе как минимум плей-офф.

А украинец впоследствии одолел Масакацу Котозакуру. Поэтому судьба чемпионства решалась в дополнительном матче между сумоистами.

Фаворитом был украинец, который победил в трех предыдущих очных встречах. Японец был очень близок к успеху, но Явгусишин выстоял, после чего ему удался победный бросок уставшего оппонента.

Явгусишин стал победителем Hatsu Basho: смотрите видео

Важно. Даниил выиграл второй турнир в дивизионе Макуучи подряд. Чтобы стать первым в истории европейским йокодзуной, ему надо выиграть два титула в ранге одзеки подряд.

Отметим, что в год проходит шесть гранд-турниров сумо. Следующий состоится в марте.

Расписание гранд-турниров по сумо:

  • Hatsu Basho (январь, Токио)
  • Haru Basho (март, Осака)
  • Hatsu Basho (май, Токио)
  • Nagoya Basho (июль, Нагоя)
  • Aki Basho (сентябрь, Токио)
  • Kyushu Basho (ноябрь, Фукуока)

После победы украинец прокомментировал свой грандиозный триумф. Он сказал, что эта победа отличается от его успеха в ноябре на турнире в Фукуоке.

Я очень счастлив. Этот турнир был несколько иным. Было ощущение напряжения, которого я никогда раньше не испытывал, но я рад, что смог победить,
– цитирует сумоиста Sponichi.co.jp.

Отметим, что украинец стал первым озэки за 20 лет, который после повышения до этого ранга смог сразу добыть юшо.

Что известно о Данииле Явгусишине?

  • Даниил родился в Виннице и с семи лет начал заниматься сумо.

  • Трижды становился чемпионом Украины, а в начале полномасштабного вторжения уехал из родной страны в Японию.

  • Быстро получил известность среди поклонников сумо, благодаря своим выступлениям на профессиональном уровне. Даниил стал лишь вторым украинцем в Высшей лиге сумо.

  • Эксперты считают, что он вскоре получит высший ранг гранд-чемпиона сумо – йокодзуна. Сейчас украинцу только 21 год.