Он подходил к последнему дню соревнований с результатом 11:3. Такой показатель также имел Сакутаро Атамифуджи, информирует 24 Канал.

Как Явгусишин торжествовал на Hatsu Basho?

Оба спортсмена выиграли свои 15-е схватки. Сначала японец победил Сейю Ошоуми, чем обеспечил себе как минимум плей-офф.

А украинец впоследствии одолел Масакацу Котозакуру. Поэтому судьба чемпионства решалась в дополнительном матче между сумоистами.

Фаворитом был украинец, который победил в трех предыдущих очных встречах. Японец был очень близок к успеху, но Явгусишин выстоял, после чего ему удался победный бросок уставшего оппонента.

Явгусишин стал победителем Hatsu Basho: смотрите видео

Важно. Даниил выиграл второй турнир в дивизионе Макуучи подряд. Чтобы стать первым в истории европейским йокодзуной, ему надо выиграть два титула в ранге одзеки подряд.

Отметим, что в год проходит шесть гранд-турниров сумо. Следующий состоится в марте.

Расписание гранд-турниров по сумо:

Hatsu Basho (январь, Токио)

Haru Basho (март, Осака)

Hatsu Basho (май, Токио)

Nagoya Basho (июль, Нагоя)

Aki Basho (сентябрь, Токио)

Kyushu Basho (ноябрь, Фукуока)

После победы украинец прокомментировал свой грандиозный триумф. Он сказал, что эта победа отличается от его успеха в ноябре на турнире в Фукуоке.

Я очень счастлив. Этот турнир был несколько иным. Было ощущение напряжения, которого я никогда раньше не испытывал, но я рад, что смог победить,

– цитирует сумоиста Sponichi.co.jp.

Отметим, что украинец стал первым озэки за 20 лет, который после повышения до этого ранга смог сразу добыть юшо.

Что известно о Данииле Явгусишине?