Він підходив до останнього дня змагань з результатом 11:3. Такий показник також мав Сакутаро Атаміфуджі, інформує 24 Канал.

Читайте також "Це щось особливе": мама та син уперше одночасно поїхали на Зимові Олімпійські ігри

Як Явгусишин тріумфував на Hatsu Basho?

Обидва спортсмени виграли свої 15-ті сутички. Спочатку японець переміг Сейю Ошоумі, чим забезпечив собі щонайменше плей-оф.

А українець згодом здолав Масакацу Котозакуру. Тож доля чемпіонства вирішувалася в додатковому матчі між сумоїстами.

Фаворитом був українець, який тріумфував у трьох попередніх очних зустрічах. Японець був дуже близьким до успіху, але Явгусишин вистояв, після чого йому вдався переможний кидок стомленого опонента.

Явгусишин став переможцем Hatsu Basho: дивіться відео

Важливо. Данило виграв другий турнір у дивізіоні Макуучі поспіль. Щоб стати першим в історії європейським йокодзуною, йому треба виграти два титули в ранзі одзекі поспіль.

Зазначимо, що на рік проходить шість гранд-турнірів сумо. Наступний відбудеться в березні.

Розклад гранд-турнірів з сумо:

Hatsu Basho (січень, Токіо)

Haru Basho (березень, Осака)

Hatsu Basho (травень, Токіо)

Nagoya Basho (липень, Нагоя)

Aki Basho (вересень, Токіо)

Kyushu Basho (листопад, Фукуока)

Після перемоги українець прокоментував свій грандіозний тріумф. Він сказав, що ця перемога відрізняється від його успіху в листопаді на турнірі в Фукуоці.

Я дуже щасливий. Цей турнір був дещо іншим. Було відчуття напруги, якого я ніколи раніше не відчував, але я радий, що зміг перемогти,

– цитує сумоїста Sponichi.co.jp.

Відзначимо, що українець став першим озекі за 20 років, який після підвищення до цього рангу зміг одразу здобути юшо.

Що відомо про Данила Явгусишина?