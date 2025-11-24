15-денний турнір Кyushu Basho 2025 у японському місті Фукуока Данило Явгусишин, що виступає під іменем Аонішікі Арата, завершив з результатом 12-3. У фіналі змагань він переміг йокодзуну Хошьорю, здобувши перше чемпіонство у Вищій лізі сумо, повідомляє 24 Канал.
Як Явгусишин здобув дебютне чемпіонство?
Монгольський сумоїст Хосьорю Томокац володіє титулом йокодзуна (великого чемпіона – 24 Канал) та вважається одним з найсильніших сумоїстів сучасності. Попри такий статус 21-річний українець вчетверте у своїй кар'єрі здолав титулованого суперника та виграв Кубок Імператора.
Відео перемоги Явгусишина над Хосьорю
Пресслужба посольства Японії в Україні також повідомила, що Данило Явгусишин був нагороджений одразу двома особливими відзнаками – за визначні досягнення та за техніку бою.
Що відомо про першого українця, який здобув Кубок Імператора?
- Данило Явгусишин народився у Вінниці. Починаючи з семи років почав займатися сумо. У віці 17 років тричі ставав чемпіоном України.
- На початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України до Японії. 18-річний юнак швидко здобув популярність серед прихильників сумо, завдяки своїм виступам на професійному рівні.
- Данило став лише другим українцем у Вищій лізі сумо. Експерти вважають, що він невдовзі отримає найвищий ранг гранд-чемпіона сумо – йокодзуна.
- До речі, посольство України в Японії привітало Явгусишина з перемогою, попри його попередні заяви про зміну громадянства.