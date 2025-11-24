15-дневный турнир Кyushu Basho 2025 в японском городе Фукуока Даниил Явгусишин, выступающий под именем Аонишики Арата, завершил с результатом 12-3. В финале соревнований он победил йокодзуну Хошьорю, получив первое чемпионство в Высшей лиге сумо, сообщает 24 Канал.

Как Явгусишин получил дебютное чемпионство?

Монгольский сумоист Хосьорю Томокац обладает титулом йокодзуна (великого чемпиона – 24 Канал) и считается одним из сильнейших сумоистов современности. Несмотря на такой статус 21-летний украинец в четвертый раз в своей карьере одолел титулованного соперника и выиграл Кубок Императора.

Видео победы Явгусишина над Хосёрю

Пресс-служба посольства Японии в Украине также сообщила, что Даниил Явгусишин был награжден сразу двумя особыми наградами – за выдающиеся достижения и за технику боя.

Что известно о первом украинце, который получил Кубок Императора?