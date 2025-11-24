Выдающийся успех Даниила Явгусишина не остался без внимания посольства Украины в Японии. Дипломатическое представительство опубликовало сообщение с поздравлением талантливого спортсмена, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу в фейсбуке посольства Украины.
Как посольство Украины поздравило Явгусишина?
В заметке говорится, что победа 21-летнего сумоиста вдохновила украинское сообщество в Японии. Его успех на японских площадках стал символическим для нашего государства, которое ведет тяжелую борьбу за независимость.
Это достижение имеет не только спортивное, но и символическое значение: украинцы могут побеждать даже в самых традиционных японских дисциплинах. Поздравляем с исторической победой и желаем новых свершений,
– говорится в заметке посольства Украины.
Отметим, что Явгусишин стал первым украинцем в истории сумо, который победил на турнире Высшей лиги Японии. В решающем поединке винничанин одолел старшего на семь лет представителя Монголии.
Планирует ли украинский сумоист сменить гражданство?
- Даниил Явгусишин покинул Украину в начале полномасштабного вторжения. С тех пор он не возвращался на Родину.
- На соревнованиях в Японии 21-летний спортсмен выступает под боевым псевдонимом Аонишики Арата. Во время одного из интервью украинец сообщил о намерении получить японское гражданство.
- Американское издание AP News недавно публиковало высказывания Явгусишина о войне в Украине. Сумоист не захотел публично осудить агрессию России, избежав прямого ответа. Он лишь отметил, что его семья сейчас проживает в Германии, а сам мечтает посетить родной город.