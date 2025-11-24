Видатний успіх Данила Явгусишина не залишився поза увагою посольства України в Японії. Дипломатичне представництво опублікувало допис з привітанням талановитого спортсмена, пише 24 Канал з посиланням на сторінку у фейсбуці посольства України.
Як посольство України привітало Явгусишина?
У дописі йдеться, що перемога 21-річного сумоїста надихнула українську спільноту в Японії. Його успіх на японських майданчиках став символічним для нашої держави, яка веде важку боротьбу за незалежність.
Це досягнення має не лише спортивне, а й символічне значення: українці можуть перемагати навіть у найтрадиційніших японських дисциплінах. Вітаємо з історичною перемогою і бажаємо нових звершень,
– йдеться у дописі посольства України.
Зазначимо, що Явгусишин став першим українцем в історії сумо, який переміг на турнірі Вищої ліги Японії. У вирішальному поєдинку вінничанин здолав старшого на сім років представника Монголії.
Чи планує український сумоїст змінити громадянство?
- Данило Явгусишин залишив Україну на початку повномасштабного вторгнення. З того часу він не повертався на Батьківщину.
- На змаганнях в Японії 21-річний спортсмен виступає під бойовим псевдонімом Аонішікі Арата. Під час одного з інтерв'ю українець повідомив про намір отримати японське громадянство.
- Американське видання AP News нещодавно публікувало вислови Явгусишина про війну в Україні. Сумоїст не захотів публічно засудити агресію Росії, уникнувши прямої відповіді. Він лише зазначив, що його родина наразі проживає у Німеччині, а сам мріє відвідати рідне місто.