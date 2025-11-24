Видатний успіх Данила Явгусишина не залишився поза увагою посольства України в Японії. Дипломатичне представництво опублікувало допис з привітанням талановитого спортсмена, пише 24 Канал з посиланням на сторінку у фейсбуці посольства України.

Як посольство України привітало Явгусишина?

У дописі йдеться, що перемога 21-річного сумоїста надихнула українську спільноту в Японії. Його успіх на японських майданчиках став символічним для нашої держави, яка веде важку боротьбу за незалежність.

Це досягнення має не лише спортивне, а й символічне значення: українці можуть перемагати навіть у найтрадиційніших японських дисциплінах. Вітаємо з історичною перемогою і бажаємо нових звершень,

– йдеться у дописі посольства України.

Зазначимо, що Явгусишин став першим українцем в історії сумо, який переміг на турнірі Вищої ліги Японії. У вирішальному поєдинку вінничанин здолав старшого на сім років представника Монголії.

Чи планує український сумоїст змінити громадянство?