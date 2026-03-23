Явгусішин викликає захоплення прихильників спорту і водночас – критику через відсутність чітких заяв про війну в Україні. 24 Канал зібрав найцікавіші факти про українського озекі, який може стати першим європейським йокодзуною.

Як Явгусішин почав займатися сумо?

Дивовижно, але Данило опинився у спорті, який принесе йому популярність і пошану мільйонів, майже випадково. У семирічному віці у Вінниці він займався дзюдо і якось затримався у залі довше, бо мама запізнювалася. Там він побачив тренування сумоїстів – і це вирішило усю його подальшу долю.

Чого Явгусішин досяг на європейському рівні?

Як пише Вікіпедія, у 2019 році Данило вже став одним із найкращих сумоїстів не лише в Україні, але й у всій Європі. Саме тоді він здобув перемогу на європейській першості у Талінні, а також став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів.

Як Явгусішин опинився в Японії?

Як пише CNN, Явгусішин виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Його батьки стали біженцями у Німеччині, а сам Данило вирішив їхати назустріч мрії в Японію.

Там завдяки знайомству з капітаном клубу сумо Аратою Яманакою Явгусішин зміг почати тренування в університеті в Кобе, не маючи статусу студента. Ім'я друга він вшанував, обираючи собі сікону, тобто сценічне ім'я. У псевдонімі також є перша частина, Аонісікі, яка означає "синя парча". Синій – це один з кольорів українського прапора, а парча є символом честі та шляхетності, а також спокою.

У чому феномен Аонісікі?

Як зазначає Associated Press, українець демонструє неймовірний темп зростання і вже досяг титулу озекі, який означає належність до еліти бійців. Явгусішин лише другий українець, який став відомим сумоїстом в Японії після Сергія Соколовського, але вже претендує на те, щоб стати першим в історії європейцем, який досягне статусу майстра-йокодзуни.

В колекції Аонісікі вже є два Кубки імператора, здобуті фактично з різницею у два місяці.

Чому Аонісікі критикують на Батьківщині?

Данило Явгусішин має велику увагу преси, його українське походження часто наголошується, але чимало коментаторів у соцмережах звертають увагу на те, що сам спортсмен не говорить про Україну в інтерв'ю і не доносить до світу той меседж, який транслюють інші відомі українці – Еліна Світоліна, Олександр Усик та інші.

Водночас на захист Аонісікі говорять про те, що його кар'єра перебуває лише на етапі становлення, а у світі сумо не прийнято наголошувати на соціальних та політичних питаннях.