Сумоїст з України, який виступає під псевдонімом Аонішікі Арата, став тріумфатором змагань у Нагої. Про виступ 22-річного спортсмена розповідає 24 Канал.

Що зробив Данило Явгусишин

Молодий спортсмен вдало виступив в основному турнірі змагань Nagoya basho, яку завершив із 12 перемогами. Проте, в останній день цієї частини він поступився Атаміфуджі.

Доля титулу вирішувалась у плей-оф за участі трьох спортсменів, де Явгусишин здобув дві вирішальні перемоги. 22-річний сумоїст повернув собі другий найвищий ранг у сумо – одзекі. Його Данило тимчасово втратив навесні, коли спочатку невдало виступив, а потім пропустив змагання через травму.

Зазначимо, що це уже не перший подібний успіх для нашого земляка. Кубок Імператора Данило Явгусишин здобував у листопаді 2025-го та у січні 2026 року.

Що далі для Аонішікі

Тепер щоб здобути статус йокодзуни, найвище у сумо, українцю потрібно перемогти ще у двох поспіль змаганнях.

Наступним турніром для Аонішікі Арати стане Aki basho, пройде в Токіо з 13 по 27 вересня. Зазначимо, що звання йокодзуни раніше не здобував ніхто з сумоїстів, які були дотичними до України.